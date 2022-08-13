اتحاد كرة السلة العراقي يخرج بمقررات للدوري الممتاز

شفق نيوز/ عقد الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم السبت، اجتماعاً تشاورياً لمناقشة آلية ولوائح الدوري الممتاز للموسم المقبل 2022-2023 بحضور اربعة عشر نادياً.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تمت مناقشة عدة نقاط منها تحديد يوم 20 من الشهر الجاري كآخر موعد لتحديد القاعات بالنسبة للفرق كملعب أساسي طيلة الدوري.

وأشار الى انه تم أيضاً تحديد العشرين من الشهر الجاري كآخر موعد لتسلم كتاب المشاركة في كأس المثابرة، والعاشر من ايلول المقبل آخر موعد لتقديم كشوفات الأندية، وأيضاً كآخر موعد لتسجيل المصورين بواقع مصورين اثنين لكل نادي.

كما تم تحديد الفرق المشاركة وهي ١٤ فريقاً، النفط، والشرطة، ودجلة، والحشد الشعبي، وزاخو، والكهرباء، والتضامن، والحلة، وغاز الشمال، ونفط الشمال، والسماوة، والدفاع الجوي، والقوة الجوية، والكرخ.

واعتمد الاتحاد تسمية كأس المثابرة باسم عميد كرة السلة العراقية علي الصفار.

وستلعب جميع الفرق بنظام المرحلتين مباريات مكثفة، ويهبط الفريقان الاخيران الى دوري الدرجة الاولى ويتأهل صاحبا المركز الاول والثاني من دوري الدرجة الاولى الى الدوري الممتاز.

كما يحق للاعب تقديم شكوى على ناديه بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ العقد اذا لم يتسلم مستحقات العقد او الراتب حسب الاتفاق ما بين الطرفين.

ويخضع جميع اللاعبين المشاركين في الدوري الممتاز الى فحص المنشطات من قبل المركز الوطني التابع للطب الرياضي.

واكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بحضور المؤتمر الصحفي وبخلافه يعاقب اللاعب او المدرب الذي تم تخصيصه من قبل كادره الاداري.

وأشار الى ان كل ناد من الاندية الذي يرغب في اضافة احد اللاعبين الاجانب عليه ان يقدم طلباً رسمياً الى الاتحاد مرفق مع الاستغناء الدولي.

وبين الاتحاد انه لا يحق للاعب الاجنبي المشاركة ضمن صفوف احد الاندية العراقية للموسم 2022-2023 والانتقال الى نادي عراقي اخر في نفس الموسم.