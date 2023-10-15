اتحاد كرة السلة العراقي يحدد موعد انطلاق بطولة الجمهورية للنساء

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، عن تحديد موعد إقامة بطولة الجمهورية للنساء لمنتخبات المحافظات في العاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل سيكون موعد انطلاق منافسات بطولة 3X3 بمشاركة منتخبات المحافظات في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية.

وبين أن الاتحاد سيتحمل نفقات المنتخبات المشاركة من سكن وطعام وتجهيزات وجوائز، مشيراً إلى أن يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل سيكون آخر موعد لتسجيل المنتخبات المشاركة في البطولة.

وكان فريق نادي سنحاريب لكرة السلة، توّج بلقب دوري أندية العراق للنساء على حساب فريق دربنديخان.