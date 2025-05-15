اتحاد كرة السلة العراقي: مجموعتنا متوازنة في التصفيات وتأهلنا لنهائيات آسيا مضمون

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، خالد نجم، يوم الخميس، أن المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب العراقي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس/ قطر 2027 متوازنة، معتبراً أن التأهل إلى النهائيات "مضمون".

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة/ قطر 2027 التي سحبت أمس الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، عن مجموعات متفاوتة الصعوبة بينما وقع المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة.

وقال نجم لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة العراق ممتازة جداً ومتوازنة، لاسيما أن الفرق التي تلعب إلى جانبنا توازي مستوى منتخبنا".

وأضاف "نسبة تأهل منتخبنا إلى النهائيات مضمونة 100%، لاسيما أن الفريقين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى النهائيات مع خوض الفريق الثالث المنافسات التكميلية والتأهل فيه بنسبة كبيرة".

وأشار إلى أن "لاعبينا لا يقلون شأناً ومستوى عن فرق مجموعتنا وهي إيران والأردن وسوريا، لاسيما بعد تراكم الخبرة التي تولدت لدى لاعبينا بعد المشاركات الدولية المتواصلة وتواجد المحترفين الذين أضافوا للاعبينا في الدوري العراقي التطور والخبرة".

وأوضح نجم أن "لاعبي منتخبنا في حال كانوا جاهزين وفي يومهم فإن أي منتخب في المجموعة لا يستطيع مجاراتهم أو التغلب عليهم"، لافتاً إلى أن "المدرب الصربي فازلين ماتيش كان وما زال عاملاً مساعداً لمنتخبنا من خلال خبرته وإدارته الناجحة".

من جانب آخر، أكد نجم أنه سيمثل السلة العراقية في الاجتماع النصف سنوي للاتحاد الآسيوي للعبة والمقرر انعقاده في البحرين يومي الجمعة والسبت المقبلين بمشاركة الجمعية العمومية لاتحاد آسيا.

وبحسب قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة:

ضمت المجموعة الأولى منتخبات أستراليا ونيوزيلندا والفلبين وغوام.

والمجموعة الثانية اليابان والصين وكوريا الجنوبية والصين تايبيه.

والمجموعة الثالثة العراق وإيران والأردن وسوريا.

والمجموعة الرابعة لبنان والسعودية والهند وقطر.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدور الثاني إلى كأس العالم مباشرة بينما ستذهب البطاقة السابعة إلى الفائز من الملحق الذي سيجمع بين صاحبي المركز الرابع.

وكانت قطر ضمنت تأهلها مسبقاً نظراً لاستضافتها بطولة كأس العالمعلىأرضها.