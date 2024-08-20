اتحاد كرة السرعة يجري اختبارات لاختيار العناصر المتبقية للمنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السرعة، يوم الثلاثاء، عن المباشرة بالاختبارات لإكمال تشكيلة المنتخب المشارك ببطولة العالم الخامسة والثلاثين في مصر.

وقال الاتحاد في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إنه سيجري اختبارات نوعية لتسمية العناصر الثلاثة المتبقية من فئة الناشئين للمنتخب العراقي بعد ضمان اللاعب موسى عمر ذنون، التأهل تلقائياً في ضوء النتائج التي حققها ببطولة أندية العراق.

وبين أن الاختبارات سيتم إجراؤها يوم الأحد المقبل على قاعة نادي المستقبل المشرق في نينوى، مشيراً إلى أن أمين سر الاتحاد يونس خليل اسماعيل سيشرف على الاختبارات المذكورة، بينما سيشرف رئيس لجنة حكام نينوى عبد الخالق زكريا على حكام الاختبارات.

وفيما يتعلق بفئة المتقدمين، أكد الاتحاد أن نتائج المرحلة الثانية من بطولة أندية ومؤسسات العراق التي اختتمت فعالياتها مؤخراً، أسفرت عن اختيار اللاعبين سيف سعد، وعمر وسندس سعد، ونرجس خوشمان حسين، ضمن تشكيلة المنتخب العراقي المشارك في بطولة العالم المقرر إجراؤها في جمهورية مصر العربية أواخر تشرين الأول/ نوفمبر المقبل.

أما بشأن قائمة اللاعبين الذين سيدخلون اختبارات اختيار العناصر الثلاثة المتبقية من فئة الناشئين، وهم لاعب من الذكور واثنتان من الإناث، فهم كل من: بشار قاسم محمد، وأنس عمر ذنون، وإيمان جاسم محمد، وهيلين جمعة نجم، وآية أياد جاسم.