اتحاد كرة السرعة: مشاركتنا بالبطولات الدولية قد تلغى بسبب غياب التمويل

شفق نيوز/ حذر الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، يوم الجمعة، من إلغاء مشاركته بالبطولات الدولية، وخاصة بطولة العالم، بسبب استمرار غياب التخصيصات المالية للعام الثاني على التوالي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، علي حمزة الربيعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة المنتخب الوطني والفرق العراقية في بطولتي كأس العرب وأندية العرب والمقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية أواخر نيسان المقبل مهددة بالإلغاء بسبب غياب التمويل".

ودعا الربيعي، وزارة المالية إلى "الإسراع في إطلاق التخصيصات المالية للاتحادات الرياضية وبضمنها اتحاد كرة السرعة للعام الجاري".

وأوضح أن "الاتحاد سبق وان تحمل أعباء المشاركة ببطولة العالم الأخيرة في مصر عام 2024، والتي أحرز فيها ميدالية برونزية في إحدى الفعاليات، على أمل صرف الحكومة للتخصيصات المالية للاتحادات الرياضية للموسم الماضي، إلا ان هذا الأمر لم يتحقق"، مبينا ان "وزارة الشباب والرياضة سبق وأن أبلغت الاتحادات الرياضية بعدم موافقة وزارة المالية على صرف تخصيصاتها للعام 2024 خلال الفترة الحالية بسبب مخالفة الأمر لإحدى فقرات قانون الإدارة المالية، التي تشير إلى عدم صرف أية تخصيصات بعد انتهاء السنة المالية المعنية".

ولفت إلى أن "هذه المسألة تسببت بضرر مالي كبير للاتحادات الرياضية التي كانت تأمل أن يتم إطلاق تخصيصاتها لغرض إقامة البطولات المحلية والمشاركة في الاستحقاقات العربية والقارية والدولية".