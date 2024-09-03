اتحاد غرب آسيا يعلن عن مواعيد مباريات المنتخب العراقي للناشئين

شفق نيوز/ أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن مباريات المنتخب العراقي في بطولة التي تستضيفها الأردن.

‏سيلاقي منتخب ناشئة العراق يوم غدٍ الاربعاء في الجولة الأولى من المنافسات نظيره اللبناني على ملعب الأمير محمد عند الساعة 5:00 عصرا.

‏بينما يلاقي في الجولة الثانية المنتخب الأردني صاحب الأرض والضيافة يوم الجمعة المقبل على ملعب بولو في الساعة 8:00 مساء.

وتستمر بطولة غرب آسيا لغاية 11 ايلول الحالي ويشارك فيها منتخبات المنطقة لمواليد 2008-2010، بالإضافة إلى العراق، البحرين، سوريا، عُمان، فلسطين، لبنان، اليمن، والسعودية.

وكانت قرعة بطولة غرب آسيا، التي ستُقام في الأردن في شهر أيلول الحالي ، منتخب العراق للناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأردن ولبنان.