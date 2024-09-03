اتحاد غرب آسيا يعلن عن مواعيد مباريات المنتخب العراقي للناشئين
شفق نيوز/ أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن مباريات المنتخب العراقي في بطولة التي تستضيفها الأردن.
سيلاقي منتخب ناشئة العراق يوم غدٍ الاربعاء في الجولة الأولى من المنافسات نظيره اللبناني على ملعب الأمير محمد عند الساعة 5:00 عصرا.
بينما يلاقي في الجولة الثانية المنتخب الأردني صاحب الأرض والضيافة يوم الجمعة المقبل على ملعب بولو في الساعة 8:00 مساء.
وتستمر بطولة غرب آسيا لغاية 11 ايلول الحالي ويشارك فيها منتخبات المنطقة لمواليد 2008-2010، بالإضافة إلى العراق، البحرين، سوريا، عُمان، فلسطين، لبنان، اليمن، والسعودية.
وكانت قرعة بطولة غرب آسيا، التي ستُقام في الأردن في شهر أيلول الحالي ، منتخب العراق للناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأردن ولبنان.