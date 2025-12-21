اتحاد غرب آسيا يصادق على بطولات 2026.. ماذا ينتظر المنتخبات؟

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، مصادقة لجنة المسابقات لاتحاد غرب آسيا للعبة على البطولات المدرجة في أجندة العام المقبل 2026.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن لجنة المسابقات لاتحاد غرب آسيا اطلعت على تفاصيل هذه البطولات خلال الاجتماع الذي عقدته أمس السبت 20 كانون الأول/ ديسمبر 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال بصفته رئيس اللجنة، والأعضاء: نائب رئيس اللجنة سمعان الدويهي (لبنان)، وأبو علي غالب (اليمن)، وفليح الدعجة (الأردن)، إلى جانب الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، ومديرة المسابقات في الاتحاد عبير الرنتيسي.

وبحسب البيان فقد تضمنت أجندة 2026 إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للشباب، المقررة خلال أيام FIFA من 23 إلى 31 آذار/ مارس 2026، والتي تأتي كمحطة تحضيرية للتصفيات الآسيوية التي تقام من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول/ سبتمبر 2026.

وأكد 12 اتحاداً، هم القوام الكامل للاتحادات الأهلية الأعضاء، المشاركة في بطولة الشباب التي يستضيفها الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والمخصصة للفئة العمرية مواليد 2007/ 2008.

وإلى جانب ذلك، سيشهد العام المقبل إقامة بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة تحت 23 عاماً، التي ستأخذ ابتداءً من هذه النسخة نظاماً جديداً، وعلى ثلاث مراحل.

وتشهد البطولة مشاركة اتحادات الأردن، البحرين، العراق، لبنان، فلسطين، سوريا، السعودية، قطر، الكويت، وتم تحديد مواعيد مقترحة لها، بحيث تقام المرحلة الأولى في الفترة من 1 إلى 9 حزيران/ يونيو 2026، فيما تقام المرحلة الثانية من 9 إلى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، على أن تقام المرحلة الثالثة من 22 إلى 30 آذار/ مارس 2027.

وتستهدف بطولة تحت 23 عاماً الفئة العمرية الخاصة بمواليد 2005، وتسبق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية المقبلة، المقررة من 7 إلى 15 حزيران/ يونيو 2027، ومن المنتظر أن يتم الإعلان لاحقاً عن الاتحادات المستضيفة لها.

كما يعتزم اتحاد غرب آسيا تنظيم النسخة العاشرة من بطولة الرجال، ولا يزال التباحث مع الاتحاد العماني لكرة القدم جارياً لاستضافتها في الفترة من 15 إلى 28 آب/ أغسطس 2026.

وستقام، بالإضافة إلى ذلك في العام المقبل، بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة عشرة للناشئين، وتحديداً في أيام FIFA من 21 إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2026، بحيث تكون تحضيرية قبل التصفيات الآسيوية المقررة من 12 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.

ويجري التباحث حالياً مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة الناشئين المخصصة لمواليد 2010 و2011.

ومن النشاطات الأخرى على أجندة 2026، سينظم الاتحاد البطولة السابعة لكرة القدم الإلكترونية للرجال والسيدات، بحيث يتم لاحقاً تحديد الاتحاد المستضيف وموعد البطولة بما يتناسب مع الاستحقاقات الرسمية وأجندة الفيفا، وكذلك بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة الصالات للرجال في أيام FIFA من 12 إلى 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، والتي تسبق التصفيات الآسيوية المقررة من 7 إلى 15 أيلول/ سبتمبر 2027.

وأثنت لجنة المسابقات على هذه الأجندة، وعلى ما يقوم به اتحاد غرب آسيا من أدوار كبيرة لديمومة بطولاته، كما أشادت بالخطوات التي يتخذها الاتحاد لتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الاتحادات الإقليمية، وأحدثها اتفاقية التفاهم مع الاتحاد العربي لكرة القدم، التي تهدف إلى تنظيم بطولات مشتركة، وعقد ورش عمل ودورات لتطوير كرة القدم، بحسب البيان.