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اتحاد غرب آسيا يرجئ بطولة الناشئين بكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-07T20:05:04+0000
اتحاد غرب آسيا يرجئ بطولة الناشئين بكرة القدم

شفق نيوز/ أرجأ اتحادُ غرب آسيا بطولة الناشئين الثامنة تحت (16) عاماً التي كان من المقرر انطلاقها في الرابع عشر من الشهر الحالي في المملكة العربية السعودية الى موعدٍ جديدٍ في نهاية هذا العام.

جاءَ ذلك في الاجتماع الذي عقد مع أمناء سر الاتحادات المشاركة، يوم الخميس.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تلقى إشعاراً رسمياً يفيد بتأجيل البطولة، وذلك لوجود صعوبات لوجستية لإقامتها في موعدها المقرر حسب البيان، على أن تقام خلال الشهر الأخير من هذا العام.

وبيّن اتحاد غرب آسيا في اجتماعه ان الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات تنسيقية مع الاتحاد السعودي مستضيف البطولة، وذلك لتحديد الموعد النهائي لإقامتها وتعميمه على الاتحادات المشاركة بشكلٍ رسمي.

يشارُ الى ان ( 12 ) دولةً أبدت مشاركتها في بطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين في السعودية، وهي: الأردن والامارات والبحرين والسعودية وسوريا والعراق وعُمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان واليمن.

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