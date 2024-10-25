اتحاد غرب آسيا يجدد الثقة بزياد حسن رئيساً لـ"المبارزة"

شفق نيوز/ أُقيمت في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، انتخابات اتحاد دول غرب آسيا للمبارزة، حيث اجتمع ممثلو 10 دول من أصل 12، وهي الكويت، قطر، اليمن، البحرين، الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، السعودية، والعراق، وذلك وفقًا للنظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا.

وأسفرت النتائج عن تجديد الثقة بزياد حسن جاسم العبودي من العراق كرئيس للاتحاد، كما انتخب كل من راشد شباب الشمالي من الكويت، وشيخ حسين من اليمن كنائبين للرئيس.

وضمت الهيئة الإدارية المنتخبة الأعضاء التالية، واسم عيسى ال حسن من السعودية، وحمد عبد الله المنصوري من الإمارات، وأحمد داوّد متولي من فلسطين، وباسمة الصباغ من سوريا، وعماد نحاس من لبنان، وفهد عبد الله الملا من قطر.

وحضر الانتخابات، ممثلون عن وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وعدداً من الشخصيات الرسمية.