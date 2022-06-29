سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد غرب آسيا يبارك لنسوي العراق لكرة الصالات تتويجه بالبطولة

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-29T14:07:50+0000
اتحاد غرب آسيا يبارك لنسوي العراق لكرة الصالات تتويجه بالبطولة

شفق نيوز/ باركَ رئيسُ اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم، علي بن الحسين، لوزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، فوزَ المنتخب العراقي للسيداتِ لكرةِ الصالات ببطولةِ غرب آسيا التي أقيمت في مدينةِ جدة السعوديّة.

وجاءَ في مضمونِ الرسالةِ التي أرسلها رئيسُ اتحاد غرب آسيا، علي بن الحسين، إلى رئيسِ اتحاد الكرة عدنان درجال: "إنه لمن دواعي سروري أن أنقلَ إليكم باسمِ أسرةِ اتحاد غرب آسيا مباركتنا العميقة لما حققه منتخبكم الوطنيّ من إنجازٍ لافتٍ بفوزه بالمركزِ الأول. لقد شكّلَ هذا النجاحُ مصدراً للفخرِ والاعتزاز، وهو ما نبادله بالثناءِ والتقدير، وخصوصاً في ظلِ ما أظهره منتخبكم من مستوياتٍ ونتائج مميزةٍ على امتدادِ مشواره في البطولة، الأمرُ الذي يؤكدُ مدى تطور كرةِ القدم النسويّة في العراق، ويسهمُ بالوقت نفسه بتعزيزِ حضور هذا القطاعِ في الإقليم بشكلٍ عام.

وأضاف، ان "هذا الإنجازَ الذي حققه منتخبكم الوطنيّ ليعدّ إضافةً لسلسلةِ ما تملكه كرةُ القدم العراقيّة بقطاعاتها كافة من إنجازاتٍ على الأصعدةِ والمستويات كافة، ويدللُ على نجاحِ اتحادكم الموقر في العملِ على المزيدِ من التطور والازدهار والارتقاء، واسمحوا لي أيضاً أن أباركَ للاعبة منتخبكم (شوخان صالحي) المُتوجة بجائزةِ هدافة البطولة، وأنقل من خلالكم التهنئةَ لأعضاءِ المنتخب الوطنيّ كافة من لاعباتٍ وملاكاتٍ فنيةٍ وإدارية.

related

منتخب نساء العراق لكرة الصالات يستهل مشواره غداً ببطولة غرب آسيا بلقاء البحرين

Date: 2022-06-17 16:57:04
منتخب نساء العراق لكرة الصالات يستهل مشواره غداً ببطولة غرب آسيا بلقاء البحرين

ثلاث خسارات ثقيلة لمنتخب الركبي النسوي العراقي في غرب اسيا

Date: 2021-10-09 16:22:31
ثلاث خسارات ثقيلة لمنتخب الركبي النسوي العراقي في غرب اسيا

مدرب العراق للناشئين: جاهزون لمواجهة الأردن في غرب آسيا وهدفنا اللقب

Date: 2022-06-25 10:59:20
مدرب العراق للناشئين: جاهزون لمواجهة الأردن في غرب آسيا وهدفنا اللقب

في البصرة واربيل.. منتخب شباب العراق يستعد لخوض بطولة غرب آسيا

Date: 2021-11-14 19:08:32
في البصرة واربيل.. منتخب شباب العراق يستعد لخوض بطولة غرب آسيا

وفد المنتخب النسوي للصالات يغادر إلى إقليم كوردستان براً لعدم توفر طائرة

Date: 2022-06-27 15:50:30
وفد المنتخب النسوي للصالات يغادر إلى إقليم كوردستان براً لعدم توفر طائرة

إعلان أسماء 23 لاعباً سيمثلون العراق في غرب آسيا للشباب

Date: 2021-11-19 19:31:19
إعلان أسماء 23 لاعباً سيمثلون العراق في غرب آسيا للشباب

منتخب العراق النسوي لكرة الصالات يتعادل ودياً أمام منتخب طهران والاتحاد: سنذلل صعوباته

Date: 2022-06-08 10:43:29
منتخب العراق النسوي لكرة الصالات يتعادل ودياً أمام منتخب طهران والاتحاد: سنذلل صعوباته

منتخب شباب العراق يستهل بطولة غرب آسيا بثلاثية في مرمى الكويت

Date: 2021-11-20 18:51:31
منتخب شباب العراق يستهل بطولة غرب آسيا بثلاثية في مرمى الكويت