اتحاد غرب آسيا يبارك لنسوي العراق لكرة الصالات تتويجه بالبطولة

شفق نيوز/ باركَ رئيسُ اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم، علي بن الحسين، لوزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، فوزَ المنتخب العراقي للسيداتِ لكرةِ الصالات ببطولةِ غرب آسيا التي أقيمت في مدينةِ جدة السعوديّة.

وجاءَ في مضمونِ الرسالةِ التي أرسلها رئيسُ اتحاد غرب آسيا، علي بن الحسين، إلى رئيسِ اتحاد الكرة عدنان درجال: "إنه لمن دواعي سروري أن أنقلَ إليكم باسمِ أسرةِ اتحاد غرب آسيا مباركتنا العميقة لما حققه منتخبكم الوطنيّ من إنجازٍ لافتٍ بفوزه بالمركزِ الأول. لقد شكّلَ هذا النجاحُ مصدراً للفخرِ والاعتزاز، وهو ما نبادله بالثناءِ والتقدير، وخصوصاً في ظلِ ما أظهره منتخبكم من مستوياتٍ ونتائج مميزةٍ على امتدادِ مشواره في البطولة، الأمرُ الذي يؤكدُ مدى تطور كرةِ القدم النسويّة في العراق، ويسهمُ بالوقت نفسه بتعزيزِ حضور هذا القطاعِ في الإقليم بشكلٍ عام.

وأضاف، ان "هذا الإنجازَ الذي حققه منتخبكم الوطنيّ ليعدّ إضافةً لسلسلةِ ما تملكه كرةُ القدم العراقيّة بقطاعاتها كافة من إنجازاتٍ على الأصعدةِ والمستويات كافة، ويدللُ على نجاحِ اتحادكم الموقر في العملِ على المزيدِ من التطور والازدهار والارتقاء، واسمحوا لي أيضاً أن أباركَ للاعبة منتخبكم (شوخان صالحي) المُتوجة بجائزةِ هدافة البطولة، وأنقل من خلالكم التهنئةَ لأعضاءِ المنتخب الوطنيّ كافة من لاعباتٍ وملاكاتٍ فنيةٍ وإدارية.