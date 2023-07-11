اتحاد رفع الأثقال: رباعو ورباعات العراق مستعدون لخطف الأوسمة في الدورة العربية

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات رفع الأثقال في الدورة العربية بالجزائر بمشاركة رباعي و رباعات العراق، فيما كشف رئيس الاتحاد العراقي للعبة عن سعي اللاعبين العراقيين لزيادة حصيلة العراق من الميداليات الملونة في هذه الدورة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لرياضة رفع الأثقال محمد كاظم في حديث لوكالة شفق نيوز إن "منافسات رفع الأثقال ستنطلق على قاعة مجمع جامعة الجزائر بمشاركة أبطال حديد العراق"، مبينا ان "العراق يمتلك رباعين ورباعات على مستوى عالٍ ونسعى لرفع غلة العراق من الاوسمة في البطولة".

واضاف انه "سيمثلنا في منافسات رفع اثقال اليوم لفئة السيدات كل من الرباعات: مناسك علاء بوزن 59 كغم، وهديل سالم بوزن 81 كغم ، وريان لقمان بوزن كغم 81، بينما سيمثلنا في منافسات الرجال الرباعين محمد احمد عبد علي بوزن وزن 61 كغم، ومصطفى انور 73 كغم، وصفاء راشد 89 كغم، وقاسم محمد وزن 102 كغم".

كما اشار كاظم إلى ان "العراق يعد من الفرق القوية بلعبة رفع الاثقال ويمتلك سمعة طيبة على المستويات العربية والقارية وسيكون له كلمته في مشاركة الجزائر".

واوضح ان "المؤتمر الفني لبطولة رفع الاثقال عقد اليوم في الجزائر"، مبيناً ان "مشاركة وفدنا في هذه الدورة جاء لأجل تحقيق نتائج ايجابية تليق بسمعة العراق اولا، وبسمعة ابطالنا بعد النتائج الاخيرة التي حققها رباعونا في المنافسات الآسيوية والدولية ثانيا".

وكان المنتخب الوطني العراقي للاثقال تم إعداده في معسكرات داخلية وخارجية، الأول في إيران، والثاني في سوريا والتي جاءت بدعم من قبل اللجنة الاولمبية العراقية.