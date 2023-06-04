اتحاد جدة يتوصل لاتفاق رسمي لضم بنزيما

شفق نيوز/ توصلت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، يوم الأحد، إلى اتفاق مع نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية، عن مصدر صوله إن، رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، وصلا في وقت سابق إلى العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع بنزيما في صفقة انتقال قياسية قادماً من ‫ريال مدريد.

وبحسب المصدر فإن العقد بين الفريق السعودي واللاعب البالغ من العمر 35 عاما سيمتد لموسمين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ريال مدريد في بيان عن اتفاقه مع بنزيما على إنهاء العلاقة التعاقدية معه.

وكانت الصحف الإسبانية، قد ذكرت في وقت سابق، أن بنزيما تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين، لجلبه إلى الدوري المحلي حيث يلعب زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد جدة، توج بلقب الدوري السعودي في الموسم المنقضي على حساب نادي النصر الذي يقوده رونالدو.