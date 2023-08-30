اتحاد أثقال العراق يكشف عن رباعيه لبطولتي العالم والدورة الآسيوية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد كاظم، يوم الأربعاء، عن مشاركة المنتخب العراقي من فئة المتقدمين في الدورة الآسيوية التي ستقام في الصين خلال خريف 2023، وبطولة العالم في السعودية الشهر المقبل.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب يواصل تدريباته الداخلية استعدادا للمشاركتين اللتين تعدان من أهم البطولات التي خاضها لاعبونا على الصعيدين المحلي والدولي كونهما البوابة التي يمر من خلالها الرباع العراقي ألى أولمبياد باريس 2024".

وأضاف "بطولة العالم ستشهد مشاركة واسعة من قبل أغلب رباعي العالم كونها بطولة إجبارية"، مبيناً أن "الاتحاد استعد بشكل مبكر لبطولة العالم من خلال المعسكر الداخلي الذي أعده للفريق في أربيل يوم 11 آب الجاري وسينتهي قبل يومين من موعد انطلاق بطولة العالم".

وبين كاظم أن "وفد العراق ورباعيه لبطولة العالم يتألف من صالح محمد كاظم النائب الأول لرئيس الاتحاد، وإسماعيل مولود النائب الثاني لرئيس الاتحاد بصفة إداري الوفد، ومحمد جواد عبد الكاظم، وعبد الكريم كاظم، وحيدر زيدان مدربين، أما قائمة اللاعبين فتضم كل من صفاء راشد، وسلوان جاسم، وقاسم حسن، وحيدر عسكر، وعلي أحمد، وسيلتحق بهم لاعبي المنتخب المتواجدين في معسكر جورجيا".

وأشار إلى أن "العراق سيشارك بالدورة الآسيوية بالرباعين قاسم عبد الحسين وزن 96كغم، وسلوان جاسم بوزن 109كغم".

يذكر أن المنتخب العراقي لرفع الأثقال، نال وسامين فضيّ وبرونزي في بطولة آسيا لفئة الشباب والناشئين التي أقيمت منافساتها في العاصمة الهندية نيودلهي مؤخراً، عن طريق اللاعب حازم داود بوزن 96كغم، حصل على الوسام الفضي بفعالية النتر بعد أن حقق 171كغم، والوسام البرونزي في فعالية الخطف بعد أن رفع 134كغم".