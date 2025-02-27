اتحاد تايكواندو العراق يعلن عن مدربي منتخبي الرجال والنساء

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم الخميس، عن تسمية مدربي منتخبي العراق للرجال والنساء لقيادة المنتخبين في الاستحقاقات الدولية المقبلة في المرحلة المقبلة.

وقال محمود عباس، رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سمّى المدربان خالد عبد النبي محمد، وأركان غازي حمود، لقيادة منتخب الرجال، كما سمّى جعفر جبار طاهر مدربا لمنتخب النساء.

وأضاف، أن "الاتحاد سمى المدربين لقيادة المنتخبين العراقيين للرجال والنساء في الاستحقاقات الدولية المقبلة خلال العام الحالي".

وأشار إلى أن "الاتحاد حدد اقامة بطولة العراق للتايكواندو وحدد موعد إقامتها بعد شهر رمضان"، مبينا أنه "في ضوء نتائج البطولة سيتم اختيار لاعبي ولاعبات المنتخب لاعدادهم للاستحقاقات الدولية المقبلة".

يذكر أن اتحاد التايكواندو أقام بطولة أندية العراق للرجال والسيدات بالتايكواندو نهاية العام الماضي في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية بالعاصمة بغداد، وشهدت مشاركة 305 لاعبين ولاعبة يمثلون 68 نادياً من مختلف محافظات العراق، وتوج فيها الشرطة اولاً للرجال وغاز الشمال لفئة السيدات.