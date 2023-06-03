اتحاد بناء الأجسام يقيم نزالات المصنفين ويختار لاعبي المنتخب العراقي لبطولة الأردن الدولية

شفق نيوز/ اقام الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، يوم السبت، تصفيات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة مستر يونيفرس (الأردن) الدولية التي ستقام في العاصمة الاردنية عمان في بداية شهر تموز المقبل.

وقال عبد الكريم ياسر المنسق الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز، "لقد جرت التصفيات في قاعة غيث جيم في بغداد بحضور واشراف فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد العراقي لبناء الاجسام وحيدر رشيد عضو الاتحاد ومدربي المنتخب الوطني، وقد شارك اللاعبون المصنفون في المنافسات بغية اختيار الافضل لتمثيل العراق في البطولة المذكورة".

وبين ان "نتائج المنافسات اسفرت عن اختيار عدد من اللاعبين في مختلف الفئات وهم كل من الفئات الفيزيك ، عبد الجبار محمد عبد الجبار وياسر سهيل وايهاب احمد واحمد فاضل ومنتظر احمد ومحمد عباس واحمد رياض وبشار خالد احمد ماجد ويونس سعد وغيث محمد".

وفي فئة ماسكلر فيزيك، تم اختيار غيث علي وحيدر جمال وخالد مثنى، اما فئة كلاسك فيزيك فقد تم احمد محمد وعلي احمد واسلام عبدالغني واحمد حميد وعبدالله شفيق وعلي صاحب، وبكر يحيى ومحمد موسى ومرتضى عبدالحسين واحمد مبارك ونهاد نجم. وفي كلاسك بدي بلدنك، احمد ميثم واحمد محمد ومحمد جمال وعبدالله حسن.

وفي بدي بلدنك، مهدي صالح وعلي صلاح وصدام حسين واحمد علي، واحمد علي (ماستر).