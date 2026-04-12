اتحاد بناء الأجسام العراقي يعلن المشاركة في بطولة آسيا ويشكو "ضائقة مالية"

شفق نيوز - بغداد

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، يوم الأحد، عن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا بفعالية "الفتنس تشالنج"، المقرر إقامتها في تايلاند خلال شهر حزيران المقبل.

وقال رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر المشاركة رغم الضائقة المالية التي يعاني منها، مؤكداً أهمية هذا الحضور لتعزيز مكانة العراق دولياً والحفاظ على المكتسبات التي حققها الأبطال سابقاً.

وأوضح عبد الحسن أن الاتحاد شرع اليوم بتنظيم دورتين؛ الأولى تحكيمية في محافظة البصرة، والثانية تدريبية للـ"فتنس تشالنج" في العاصمة بغداد، بهدف مواكبة التطور الفني العالمي.

وأضاف أن الاتحاد حدد شهر تموز المقبل موعداً لإقامة بطولة العراق الكبرى، مجدداً مطالبته بصرف ميزانية الاتحاد "المحجوزة" لضمان استمرار الأنشطة الخارجية والداخلية وفق المنهج المعد.