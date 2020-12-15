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اتحاد بناء الاجسام يقيم آخر نشاط له لصالات العراق

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-15T08:57:22+0000
اتحاد بناء الاجسام يقيم آخر نشاط له لصالات العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد المركزي ببناء الاجسام فائز عبد الحسن، يوم الثلاثاء، عن اقامة بطولة صالات العراق الاهلية في الثامن عشر من كانون الأول الحالي.

وقال عبد الحسن لوكالة شفق نيوز؛ ان البطولة ستكون آخر بطولة ضمن منهاج الاتحاد للعام الحالي 2020 بعد عودة النشاطات الرياضية التي توقفت جراء جائحة كورونا.

واشار الى انه تمت تهيئة كافة الأمور التنظيمية والسلامة الصحية وكذلك تعليمات الخاصة بخلية الازمة.

واضاف انه تم تبليغ مدربي ومشرفي الصالات للاستعداد للمنافسات ، فضلا عن تطبيق الشروط الصحية التي حددتها خلية الأزمة.

ولفت ان البطولة تعد الرافد الحقيقي للاندية والمنتخبات الوطنية للمشاركة الواسعة التي تشهدها البطولة .

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