اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ينظم بطولة العراق الثانية

شفق نيوز/ نظم الاتحاد العراقي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، يوم الثلاثاء، منافسات بطولة العراق الثانية باللعبة، ولجميع الفئات العمرية، في العاصمة بغداد.

وقال رئيس اتحاد اللعبة، فائز عبد الحسن، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المنافسات شهدت مشاركة أكثر من مئتي لاعب، واستمرت لعدة أيام، من أجل اختيار لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية".

وأضاف عبد الحسن، أن "البطولة شهدت أيضاً، وللمرة الأولى بتاريخ المنافسات المحلية، استحداث فئة الأطفال، حيث شارك أكثر من ستين طفلا في البطولة".

وأشاد في الوقت نفسه بـ"الرعاية والدعم الكبيرين من قبل رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وجميع الاتحادات الوطنية الأخرى، من خلال توفير كل الاحتياجات، وتسخير الإمكانات التي تسهم في نجاح عمل الهيئات الإدارية للاتحادات".