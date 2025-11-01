اتحاد الإمارات لكرة القدم يصدر توضيحاً بخصوص تذاكر الجماهير العراقية

شفق نيوز- أبو ظبي

أصدر اتحاد الإمارات لكرة القدم، يوم السبت، توضيحاً بشأن تذاكر الجماهير العراقية في ملحق التصفيات العالمية المؤهل لكأس العالم.

وذكر الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الاتحاد العراقي قام بشراء جميع تذاكر جماهيره لمباراة الذهاب بين المنتخبين، والمقرر إقامتها في استاد محمد بن زايد يوم الخميس 13 نوفمبر.

وأكد الاتحاد أنه لن تكون هناك تذاكر متاحة للبيع في المنصة المخصصة لجماهير العراق.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف دوري نجوم العراق مؤقتا بعد ختام الجولة الخامسة الحالية.

وستقام مباراة الذهاب يوم 13 تشرين الثاني المقبل على ملعب محمد بن زايد في "أبوظبي" عند الساعة الـ 8:00 مساءً، فيما تجرى مباراة الإياب على ملعب البصرة الدولي يوم 18 تشرين الثاني عند الساعة الـ 7:00 مساءً.