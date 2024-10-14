اتحاد اليد يؤجل انطلاق دوري النخبة للموسم الجديد لكرة اليد .. تعرف على الاسباب

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاثنين، عن تأجيل دوري النخبة العراقي للموسم 2024-2025 ومباريات كأس السوبر المقررة اليوم إلى موعد آخر.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن انطلاق دوري المحترفين الذي كان مقرراً في 18 تشرين الأول الجاري، تم تأجيله إلى 26 من الشهر الحالي.

وأشار رياض إلى أن سبب تأجيل انطلاق دوري النخبة لكرة اليد هو عدم استعداد وجاهزية عدد من الأندية المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى تأخر وصول اللاعبين المحترفين الذين تم التعاقد معهم من قبل الأندية لتمثيلها في الموسم الجديد.

وأضاف أن الاتحاد قرر تأجيل مباراة كأس السوبر بين نادي الكرخ والحشد الشعبي، المقررة اليوم الاثنين عند الساعة السادسة مساءً، إلى وقت آخر سيتم تحديده لاحقاً، وذلك بسبب إصابة عدد من اللاعبين الذين شاركوا مؤخراً في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري والكأس. يذكر أن فريقي الكرخ والحشد الشعبي مثلا العراق في البطولة العربية الـ39 للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد التي جرت في الكويت في أيلول الماضي، ولم يحققا نتائج متقدمة في البطولة.

وقد توج فريق الكرخ بلقب 2023-2024، بينما حل الحشد الشعبي في الوصافة.