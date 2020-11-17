اتحاد اليد يؤجل بطولة الدوري الممتاز وعواد يوضح الاسباب

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق الدوري الممتاز للعبة الى مطلع كانون الاول المقبل بدلا من الموعد السابق المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال سلام عواد رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز ان التاجيل جاء تضامنا مع بعض الاندية التي لم تتهيأ للبطولة ماديا وبدنيا ولفسح المجال امامها للاستعداد الامثل للمنافسات.

وأوضح ان على الأندية المشاركة تسديد ثلاثة ملايين دينار كبدل مشاركة في منافسات الدوري الممتاز، موضحا ان عدداً من الاندية لم تسدد لحد الان ويأمل الاتحاد ان تتوفر مبالغ الاشتراك قبل الانطلاق لتمشية احتياجات البطولة من توفير قاعات وحكام وغيرها من الامور التنظيمية.