اتحاد اليد يعلن تشكيلة العراق لملاقاة ايران وديا مرتين في طهران

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم السبت، عن قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض المباراتين التجريبيتين امام المنتخب الايراني في العاصمة طهران.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن "تجمع اللاعبين سيكون بعد غد الاثنين في القاعة التخصصية بوزارة الشباب والرياضة لمدة يومين استعداداً لهاتين المباراتين والاستحقاقات الدولية المقبلة".

وأضاف ان "المنتخب سيتوجه إلى إيران يوم 8 من الشهر الجاري ويواجه منتخب ايران مرتين ودياً يومي 9 و 11 من الشهر الجاري".

وبين ان "القائمة التي اعلن عنها الكادر التدريبي ضمت 18 لاعباً وهم: أحمد مكي ومنتظر قاسم وزين العابدين محمد ومصطفى محمد احمد وعلي عبد الرضا وبدر الدين حمودي ومحمد علي مهدى وماجد وعبد الرضا علي ، وأحمد طارق ، ووائل حافظ ،و أحمد خالد عدنان ، وعلي صلاح كاظم ، ومنتظر ناظم ، وحسن إبراهيم صالح ، ومصطفى قحطان ، وعلي رعد عبدالله ، ومصطفى محمد فائق ، وعلي المرتضى تركي".

وتألف الكادر الفني للمنتخب من قتيبة أحمد مدربا ومحمد كاظم مساعدا وكاظم ناصر مدربا لحراس المرمى ومهند معالج.