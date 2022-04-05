اتحاد اليد يعاقب ناديي السليمانية وديالى

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد معاقبة نادي السليمانية لكرة اليد وذلك لعدم حضوره المباراة مع الحشد الشعبي ضمن مباريات الدور الحادي عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2021، فيما عاقب نادي ديالى لعدم حضوره مباراة مع الكوفة ضمن مباريات الدور الحادي عشر من المرحلة الثانية.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي لاتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز ، إنه "حسب لوائح لجنة المسابقات المادة

4/7 : في حالة الانسحاب من المباراة ( الإمتناع عن اللعب (عدم الحضور للمباراة العدد غير القانوني للاعبين ــ التأخير عن موعد المباراة ) يعتبر الفريق بحكم المنسحب ويمنح الفريق الآخر فوزاً بنتيجة (10 ــ صفر ) اضافة الى العقوبات التي تصدر بحقه من قبل الاتحاد".

وأضاف أن "المادة 4/7/1 تنص على أنه في حال الانسحاب من المباراة (عدم الحضور) يتحمل الفريق غرامة مالية قدرها (2.000.000) مليونين دينار تضاعف في حال تكرارها ولا يحق لأي فريق المشاركة في نشاطات الاتحاد المقبلة إلا بعد تسديد مبلغ الغرامة".