سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد اليد يعاقب ناديي السليمانية وديالى

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-05T11:02:58+0000
اتحاد اليد يعاقب ناديي السليمانية وديالى

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد معاقبة نادي السليمانية لكرة اليد وذلك لعدم حضوره المباراة مع الحشد الشعبي ضمن مباريات الدور الحادي عشر  من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2021، فيما عاقب نادي ديالى لعدم حضوره مباراة مع الكوفة ضمن مباريات الدور الحادي عشر من المرحلة الثانية.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي لاتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز ، إنه "حسب لوائح لجنة المسابقات المادة 

4/7 : في حالة الانسحاب من المباراة ( الإمتناع عن اللعب (عدم الحضور للمباراة العدد غير القانوني للاعبين ــ التأخير عن موعد المباراة ) يعتبر الفريق بحكم المنسحب ويمنح الفريق الآخر فوزاً بنتيجة (10 ــ صفر ) اضافة الى العقوبات التي تصدر بحقه من قبل الاتحاد".

وأضاف أن "المادة 4/7/1 تنص على أنه في حال الانسحاب من المباراة (عدم الحضور) يتحمل الفريق غرامة مالية قدرها (2.000.000) مليونين دينار تضاعف في حال تكرارها ولا يحق لأي فريق المشاركة في نشاطات الاتحاد المقبلة إلا بعد تسديد مبلغ الغرامة".

related

تعرف على نتائج أبرز مباريات كأس العراق

Date: 2021-10-13 18:54:49
تعرف على نتائج أبرز مباريات كأس العراق

عقوبات بالجملة على خلفية أحداث مباراة الشرطة والديوانية

Date: 2021-03-17 12:19:10
عقوبات بالجملة على خلفية أحداث مباراة الشرطة والديوانية

"يد ديالى" تقاتل في مقدمة الدوري الممتاز بفضل تبرعات الميسورين

Date: 2022-02-13 12:50:25
"يد ديالى" تقاتل في مقدمة الدوري الممتاز بفضل تبرعات الميسورين

الكرخ يحذر اتحاد الكرة من فرض عقوبات: سيواجه ردود فعل داخلية وخارجية

Date: 2021-10-27 14:18:58
الكرخ يحذر اتحاد الكرة من فرض عقوبات: سيواجه ردود فعل داخلية وخارجية

الميناء يقدم استئنافا ويتهم لجنة شؤون اللاعبين بمنح الأموال لمن لا يستحقون

Date: 2021-10-28 12:38:48
الميناء يقدم استئنافا ويتهم لجنة شؤون اللاعبين بمنح الأموال لمن لا يستحقون

تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. لجنة الانضباط تعاقب فريقيّ أربيل والشرطة

Date: 2021-12-13 15:30:06
تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. لجنة الانضباط تعاقب فريقيّ أربيل والشرطة

لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تلغي خسارة الناصرية أمام البيشمركة: النادي لم يكن يعلم باللائحة

Date: 2022-03-15 13:20:14
لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تلغي خسارة الناصرية أمام البيشمركة: النادي لم يكن يعلم باللائحة

اتحاد اليد يؤجل بطولة الدوري الممتاز وعواد يوضح الاسباب

Date: 2020-11-17 09:41:43
اتحاد اليد يؤجل بطولة الدوري الممتاز وعواد يوضح الاسباب