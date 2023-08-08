اتحاد اليد يضع نواة المنتخبات الوطنية ومشاركتان دوليتان للناشئين والمتقدمين

شفق نيوز/ قال رئيس اتحاد كرة اليد احمد رياض، ان الاتحاد قرر في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم الاهتمام الخاص بمنتخب الناشئين، لبناء جيل يُعد من قبل مدربين خبرة.

وقال رياض لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر خلال الاجتماع تسمية الكادر التدريبي الذي سيبدأ مشواره في بناء منتخب وطني حالي للناشئين يكون مستقبل كرة اليد بعد سقف زمني محدد، مبيناً ان الاتحاد اختار الخبير المدرب ظافر صاحب مدرباً اول يساعده، المدربان مخلص عبد العباس وكمال عبد الواحد ووسام فاضل مدربا للحراس.

واضاف ان الاتحاد سمى لمهمة الإشراف على المنتخب كل من رعد عبد رمضان ورضا عبودي.

وبين ان الاتحاد اكد موافقته بشأن المشاركة في البطولة العربية للناشئين تولد 2006-2007 المقررة اقامتها في تونس للمدة من 17-24 من شهر تشرين الثاني المقبل.

ولفت الى ان المكتب التنفيذي للاتحاد قرر الموافقة على المشاركة في بطولة آسيا المؤهلة الى كأس العالم للرجال والتي ستقام في البحرين وتمت مناقشة البرنامج الذي اعده الكادر التدريبي للمنتخب والموافقة عليه استعدادا للمنافسات المقبلة.

واشار الى انه تمت الموافقة في اجتماع اليوم على الاستقالة المقدمة من لجنة الحكام وتقديم كتاب شكر وتقدير لما بذلوه من جهد خلال طيلة فترة تواجدهم وتشكيل لجنة حكام جديدة برئاسة سهيل جاسم وعضوية كل من عبدالله عباس وباسم دلف، وتم تكيلف اتحاد اللعبة لجنة الحكام بإجراء الاختبارات للحكام لغرض اختيار شخصين للمشاركة في دورة الترقية القارية للحكام التي ستجري في دولة البحرين.