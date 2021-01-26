اتحاد اليد يسمي مدربي منتخب الشباب لبطولة آسيا في البحرين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، عن تسمية الكادر التدريبي لمنتخب الشباب استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز، ان الجهاز الفني لمنتخب الشباب يتألف من قتيبة احمد مدربا للمنتخب وخالد عدنان مدربا مساعدا ومخلص عبد العباس مدربا مساعدا ومصطفى ياسين مدربا للحراس.

واوضح ان تسمية الاتحاد للجهاز الفني جاءت بغية إعداد المنتخب استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية ال 17 المقررة في البحرين للمدة من 20-29 من شهر آذار المقبل.

وتابع ان الاتحاد سمى صباح داود مديرا للمنتخب وسيتم التنسيق معه والمدرب لرسم خارطة طريق المنتخب وبرنامج اعداده للبطولة الاسيوية المقبلة .