اتحاد اليد يحدد 15 أيلول موعداً لانطلاق دوري النخبة للموسم الجديد

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، تحديد منتصف شهر أيلول المقبل موعداً لانطلاق منافسات دوري النخبة للموسم الجديد 2025-2026.

وقال رعد عبد رمضان، عضو الاتحاد والمشرف العام على لجنة المسابقات، لوكالة شفق نيوز، إن "دوري النخبة سينطلق رسمياً يوم 15 أيلول 2025"، مؤكداً أن "الموسم الجديد سيشهد تحسينات على مختلف المستويات، من خلال تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات التي رافقت النسخة الماضية".

وكان نادي الحشد الشعبي قد تُوج مساء الأربعاء الماضي بلقب دوري النخبة لكرة اليد للموسم المنتهي 2024-2025، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي الكرخ بنتيجة 28-26، في مواجهة مثيرة حسمت الصراع على اللقب، ليحل الكرخ في المركز الثاني.

وفي سياق متصل، تستأنف غداً الخميس منافسات الدور الثالث من المرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد، بإقامة مباراة واحدة تجمع نادي كويه مع نادي النصر على قاعة نادي كويه عند الساعة الثالثة عصراً.

كما تقام يوم الجمعة مباراتان، الأولى تجمع الطوز وتشرين في قاعة نادي كيوان بمحافظة كركوك عند الساعة الرابعة عصراً، بينما يستضيف فريق صلاح الدين نظيره البصرة في قاعة محمد خليل بمحافظة تكريت عند الساعة الثانية ظهراً.