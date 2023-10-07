اتحاد اليد العراقي يوقع اتفاقية تعاون مشتركة مع نظيره التركي لتطوير اللعبة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد عن توقيع عقد اتفاقية تعاون مشتركة رسمي مع نظيره التركي مساء اليوم السبت على هامش البطولة الرباعية المقامة في العاصمة التركية انقرة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة احمد رياض لوكالة شفق نيوز؛ انه وقع بشكل رسمي ممثلا عن اتحاد اليد العراقي عقد اتفاق مع رئيس الاتحاد التركي اوغور گولُج يشمل كافة أوجه التعاون الرياضي بين الطرفين بهدف تطوير اللعبة في العراق.

واضاف ان عقد الاتفاق يقضي باقامة اللقاءات الودية المتبادلة، والمعسكرات التدريبية للمنتخبات والمراكز التخصصية للفئات العمرية وتطوير مدربي المراكز التخصصية.

وتابع أن الاتفاق شمل ايضا الاشتراك بالبطولات والمباريات التي تقام في البلدين اضافة الى تبادل الخبرات التحكيمية والدورات التدريبية.

وأكد أنه تمت المصادقة على العقد والذي سيبدأ العمل به من الآن بهدف تطوير اللعبة بين البلدين.

ويشارك منتخب العراق للرجال في بطولة تركيا الرباعية الجارية حاليا في العاصمة التركية انقرة بمشاركة منتخب تركيا للرجال ومنتخب تركيا للشباب والمنتخب التونسي للرجال.