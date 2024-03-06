اتحاد اليد العراقي يقرر حرمان مدربين إثنين ولاعب من الاستدعاء لأي منتخب

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، يوم الأربعاء، عدداً من العقوبات بحق مدربين إثنين ولاعب من الاستدعاء لأي منتخب لمدة سنة.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العقوبات جاءت حسب الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بلوائح لجنتي المسابقات والانضباط".

وقرر الاتحاد حرمان المدرب عمار جلوب من تدريب المنتخبات سنة تقويمية، كما قرر حرمان اللاعب مؤمل رؤوف من مركز البصرة التخصصي من الاستدعاء لأي منتخب سنة تقويمية.

وتضمنت العقوبات ايضاً حرمان مدرب مركز الكرخ التخصصي نعمان منذر من تدريب المنتخبات سنة تقويمية، وتوجيه انذار نهائي لمدرب البصرة التخصصي مخلص عبد العباس.

وقرر الاتحاد أيضاً، عدم مرافقة المدربين نعمان منذر ومخلص عبد العباس لفريقهما ( مركز الكرخ ومركز البصرة) في بطولة المراكز التخصصية تولد 2008-2009، وتوجيه انذار نهائي للمدرب عمر طارق (المدرب المساعد لمركز البصرة التخصصي).