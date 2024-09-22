اتحاد اليد العراقي يقرر تسمية مدربين أجانب ويحدد موعد انطلاق "النخبة"

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، تسمية مدربين أجانب لقيادة منتخباته، فيما حدد موعد انطلاق دوري النخبة.

وأوضح رئيس الاتحاد أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد دعا ممثلي الاندية الـ 15 التي ستخوض منافسات دوري النخبة للحضور الى مقر الاتحاد ببغداد مطلع الاسبوع المقبل، لعقد اجتماع تحديد موعد انطلاق دوري النخبة للموسم المقبل.

وأضاف رياض، أن "مجلس الإدارة وافق على ما طرحه رئيس لجنة المسابقات بخصوص موعد عقد الاجتماع الفني لأندية النخبة التي تشارك في بطولة دوري النخبة للموسم 2024 - 2025.

وأشار الى أن "الاتحاد العراقي قرر تسمية مدربين اجانب لمنتخباته الوطنية وأكاديمياته، وسيكلف على هامش الاجتماع، اللجنة الفنية ولجنة المدربين لملف تسمية المدربين الأجانب للمهمة الوطنية المقبلة".

وأكد رياض، اتفاق الاتحاد على المنهاج الخاص الذي وضعته اللجنة الفنية، لعام 2025، وسيتم عرضه على أعضاء الاتحاد واقراره رسمياً بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العراقية.