اتحاد اليد العراقي يضيف ناديين لفرق الدوري الممتاز

شفق نيوز/ وافق الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاربعاء، على مشاركة ناديي" النجف والخليج العربي" في منافسات الدوري الممتاز اللموسم الحالي 2021 - 2022 .

وقال رئيس الاتحاد محمد الاعرجي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي لكرة اليد وافق على اضافة ناديي النجف والخليج الغربي للمشاركة في الدوري الممتاز المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل بمشاركة ثلاثة عشر نادياً بعد الاضافة .

وأوضح أن الفرق التي تم اعتمادها رسمياً هي الجيش والشرطة وكربلاء والمسيب والسليمانية والنجف وبلدية البصرة والكوفة وديالى والتعاون والخليج العربي والحشد الشعبي والكوت .

وكان فريق نادي الجيش لكرة اليد توج بطلاً لكأس السوبر العراقي للموسم 2021-2022 وذلك بعد الفوز على فريق نادي كربلاء بنتيجة 30 - 24 هدف .