اتحاد اليد العراقي يضع ضوابط جديد للانتقالات في المرحلة الثانية لدوري النخبة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، السماح للاعبي الدرجة الممتازة الانتقال الى الأندية المشاركة بدوري النخبة للموسم 2023 - 2024.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر السماح بانتقال اللاعبين من الادنى الى الاعلى"، موضحا انه "اصبح يحق للاعب اندية الدوري الممتاز الانتقال الى فرق اندية النخبة بعد أن كان ذلك غير مسموحاً في السابق".

وتابع: "على الاندية اكمال كل الاجراءات خلال اليومين المتبقيين على انطلاق المرحلة الثانية لدوري النخبة والذي حدده الاتحاد يوم 29 من هذا الشهر بغية السماح لدخول لاعبيها ومشاركتهم في منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة بكرة اليد".

واشار الى ان التعاقدات الجديدة للاعبين المنتقلين من الممتاز الى النخبة تتم بنفس شروط الانتقال بين أندية النخبة ، مبيناً أن على اللاعب المنتقل أن يجلب كتاب الاستغناء من ناديه الأصلي ليسمح له الانتقال رسمياً".

وأضاف أن "الاتحاد أكد على الأندية كافة اكمال بطاقات اللاعبين المشاركين بالدوري ولا يحق لأي لاعب المشاركة بالمباريات في حالة عدم امتلاكه لبطاقة اللعب الخاصة به".