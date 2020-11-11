اتحاد اليد العراقي يضع ضوابط المشاركة للموسم الحالي

شفق نيوز/ أعلن اتحاد كرة اليد العراقي، يوم الاربعاء، عن وضع ضوابط للمشاركين في دوري الموسم الحالي، مشيراً إلى أن انساب اي فريق سيؤثر عليه بالنزول الى درجة أدنى.

وقال رئيس الاتحاد سلام عواد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وضع ضوابط للمشاركين في دوري الموسم 2020-2021 المقرر انطلاقه يوم 25 تشرين الثاني الحالي"، مبيناً أن "مباريات المرحلة الأولى ستخاض على شكل تجمعين، وفي حال انسحاب اي فريق من المرحلة الأولى يتم شطب نتائجه وتنزيل الفريق إلى درجة أدنى" .

وأضاف عواد، أنه "في حال انسحاب اي فريق من مباريات المرحلة الثانية يتم اعتماد نتائجه مع الفرق التي لعب ضدها وتنزيله درجة أدنى"، مشيراً إلى أن "الفرق الستة الأولى من المرحلة الأولى ستتأهل للعب في المرحلة الثانية والتي ستقام في بغداد وحسب ظروف البلد حينها".