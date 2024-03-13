اتحاد اليد العراقي يحدد 10 أيام لإنتقالات لاعبي دوري النخبة بـ4 شروط

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، عن موعد فتح وغلق باب انتقالات اللاعبين بين المرحلتين للاندية المشاركة في دوري النخبة العراقي للموسم 2023-2024 .

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض لوكالة شفق نيوز، ان المرحلة الاولى ستتوقف يوم 17 من الشهر الحالي بعد انتهاء الجولة الاخيرة منها، مبينا أنه منح عشرة ايام استراحة ما بين المرحلتين يتم خلالها عملية انتقال اللاعبين بين الأندية المتنافسة.

واشار الى ان لجنة المسابقات قررت أن تبدأ فترة الانتقالات من 18 ولغاية 28 من شهر آذار الحالي، موضحا أن اللجنة وضعت عدداً من الشروط من اجل انتقال اللاعبين بين الأندية خلال فترة الانتقالات وهي :

1-تقديم طلب مكتوب وموقع من قبل اللاعب الى النادي لغرض الموافقة على انتقاله الى النادي الذي يرغب بالانتقال إليه .

2-موافقة النادي بكتاب رسمي للاتحاد العراقي على الانتقال يتضمن عدم وجود أي متعلقات مالية بين اللاعب من جهة والنادي من جهة أخرى .

3-لا يجوز الانتقال بين الأندية بعد انتهاء فترة الانتقالات .

4- لايسمح لاي نادي باضافة اي لاعب سواء محلي او اجنبي اثناء المرحلة الثانية لدوري النخبة.