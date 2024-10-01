اتحاد اليد العراقي يحدد موعد بطولة السوبر وانطلاق دوري النخبة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض، يوم الثلاثاء، عن تحديد منتصف الشهر الحالي موعدا لإقامة بطولة كأس السوبر وانطلاق الدوري للموسم 2024-2025.

وقال رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر بمشاركة أربعة أندية وهي الفرق الأربعة الأولى بدوري النخبة الموسم السابق، هي الكرخ والحشد والشرطة والجيش".

وأشار إلى أن "فريق الكرخ سيلاقي الجيش، والشرطة يلاقي الحشد الشعبي وستقام المباراتان يوم 14 من شهر تشرين الاول الحالي. والفائزان سيتأهلان للمباراة النهائية".

وتابع أن "الاتحاد قرر ان يكون يوم 18 من الشهر الحالي موعداً لبداية دوري النخبة للموسم 2024-2025"، مبينا أن "الاتحاد قرر تأجيل اليته لحين مناقشة مقترحات الاندية مع اللجان الفنية والمسابقات والحكام واتخاذ القرار النهائي من قبل الاتحاد".