اتحاد اليد العراقي يحدد موعد انطلاق دوري النخبة للموسم المقبل

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، يوم السبت، موعد انطلاق دوري النخبة للموسم الرياضي المقبل 2025 - 2026.

وقال رياض لوكالة شفق نيوز، إن "الموسم المقبل سينطلق في 26 أيلول/سبتمبر المقبل، وسيُقام بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاباً وإياباً)".

وأشار إلى أن "الاتحاد أخذ بعين الاعتبار معسكر المنتخب الوطني ومشاركته في بطولة التضامن الإسلامي وتصفيات كأس العالم 2026 عند تحديد المواعيد".

وأضاف أنه "تم إبلاغ الأندية المشاركة، بموعد انطلاق البطولة وتوزيع لائحة المسابقات الجديدة التي تتضمن طريقة إقامتها وتوقيتاتها".

وبيّن أن "الموسم الجديد ستشارك فيه الأندية التالية: الحشد، الجيش، ديالى، الكوفة، الكوت، السليمانية، نفط ميسان، كربلاء، الفتوة الموصلي، ذي قار، الناصرية، بلدية البصرة، ونفط البصرة".

وفي سياق آخر، أكد رياض أن "الاتحاد وبعد تسميته الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول، ناقش المنهاج التدريبي الذي أعده المدرب قتيبة أحمد، وكادره المساعد، في اجتماع يضم الدكتور محمد كاظم (مدرباً)، مصطفى ياسين (مدرب حراس)، والدكتور فلاح حسن (محللاً فنياً).

وأوضح أنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية إعداد المنتخب ووضع التشكيلة المناسبة لإعادة الصورة المشرقة لكرة اليد العراقية، خاصة وأن الفريق يستعد للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي بالمملكة العربية السعودية".