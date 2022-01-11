اتحاد اليد العراقي يتعاقد مع مدرب مصري لقيادة المنتخب

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، عقداً تدريبياً مع المدرب المصري شريف مؤمن لتدريب المنتخب الوطني العراقي باللعبة ومنتخبات الفئات العمرية الأخرى.

وقال رئيس الاتحاد محمد الأعرجي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة ستشكل إضافة مطلوبة لكرة اليد في العراق، سيما وان المدرب المصري سيكون مديراً فنياً لكل المنتخبات العراقية باللعبة لجميع الفئات العمرية للمتقدمين والشباب والناشئين".

بدوره، أبدى المدرب المصري شريف مؤمن ارتياحه لتسلم مهمته وعمله الجديد في العراق. ووعد مؤمن بـ"تقديم كل خبرته التدريبية مع المنتخبات العراقية وتحقيق نتائج طيبة للمنتخب العراقي واعداده للمشاركات الدولية المقبلة".

من جانبه رحب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي بالتعاقد مع المدرب المصري آملاً له النجاح بمهمته المقبلة مع المنتخب العراقي للعبة .

يذكر ان مؤمن كان تولى تدريب المنتخب الوطني المصري الاول وحقق معه لقبي بطولة أمم أفريقيا في موزمبيق 2011 وبطولة العرب في الدوحة في العام ذاته.