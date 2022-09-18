اتحاد اليد العراقي يتخذ جملة قرارات بينها إنشاء مدارس وتحديد موعد للانتخابات

شفق نيوز / اتخذ الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، جملة قرارات جديدة خلال اجتماعه الدوري، من بينها إنشاء مدارس وتحديد موعد انتخابات إدارة الاتحاد.

وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع شهد تحديد موعد انطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2023-2022، والذي سيبدأ يوم الجمعة المصادف 14 من تشرين الأول المقبل".

ووافق الاتحاد، بحسب البيان، على فتح مدارس تخصصية لكرة اليد من تولدات 2008-2007-2006، في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كوردستان، على أن تكون هناك مدرستان في بغداد واحدة في الكرخ والأخرى في الرصافة".

وأوضح أن "مدة العمل في هذه المدارس ستكون 6 أشهر قابلة للتجديد، وبمتابعة ميدانية من قبل الاتحاد العراقي لكرة اليد"، مبيناً أن "المشروع يعد لبناء قاعدة رصينة للمستقبل".

ولفت الاتحاد، إلى "تحديد يوم الاثنين المصادف 31 من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء انتخابات الاتحاد العراقي لكرة اليد للدورة الانتخابية القادمة"، مشدداً على ضرورة أن تصل كتب مرشحي الأندية إلى الاتحاد وفقاً إلى إعمام الاتحاد العراقي لكرة اليد للأندية الأعضاء.