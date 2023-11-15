اتحاد اليد العراقي: مجموعتنا معقدة في المنافسات الآسيوية

شفق نيوز/ وصف رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد، أحمد رياض، يوم الأربعاء، المجموعة التي تضم المنتخب العراقي في بطولة آسيا الـ17، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025 بـ"المعقدة".

وقال رياض لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي للرجال وقع ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات اليابان والسعودية والهند، وهذه مجموعة معقدة قياساً لباقي المجاميع لتقارب مستوى المجموعة، بينما نرى منتخبات المجاميع الأخرى أقل صعوبة ومن السهل التأهل للمرحلة التالية كأول وثاني".

وأضاف "سيكون التنافس في مجموعتنا صعباً للحصول على بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية، لكننا لا نخشى أي منتخب في مجموعتنا وحظوظنا جيدة وتأهلنا وارد ولا تخيفنا أسماء المنتخبات الأخرى لكننا نحترمها جميعاً".

وتقام البطولة الآسيوية المزدوجة، "بطولة آسيا، وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، في نفس الوقت التي ستحتضنها البحرين للمدة من 11-25 من شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

إلى ذلك أكد رياض أن منتخب ناشئة العراق سيغادر مساء اليوم إلى تونس للمشاركة في بطولة العرب هناك يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن المنتخب العراقي أستعد بشكل جيد في معسكره التدريبي الداخلي الأخير في بغداد تحضيراً للبطولة العربية.

وكان المنتخب العراقي للرجال قد دخل معسكراً تدريبياً في تركيا استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي ستستضيفها البحرين نهاية العام الحالي.