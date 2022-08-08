اتحاد المواي تاي متحدياً: سنخوض منافسات بطولة العالم للشباب للحصول على الاوسمة

شفق نيوز / غادر منتخب شباب العراق للمواي تاي، اليوم الاثنين، بغداد متوجهاً إلى ماليزيا لخوض منافسات بطولة العالم، فيما رفع رئيس اتحاد اللعبة راية التحدي والحصول على اوسمة في البطولة.

وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك لوكالة شفق نيوز؛ إن "منتخب شباب العراق للمواي تاي توجه اليوم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة ببطولة العالم".

وأضاف علك أن "المنتخب يسعى لتحقيق نتائج ايجابية طيبة في اكبر بطولة تقام للعبة لفئة الشباب من خلال مشاركة أبرز لاعبي العراق الذين يعدون الأبرز قارياً".

وبيّن رئيس الاتحاد أنه "تم إعداد لاعبينا للبطولة من خلال المعسكرات التدريبية الداخلية التي اقيمت لهم، مشيراً إلى "أنهم سيتحدون أبطال العالم وكلنا أمل لتحقيق الأوسمة ورفع العلم العراقي في اكبر محفل عالمي".

وكان منتخب العراق للمواي تاي للمتقدمين أحرز خمس ميداليات ملونة في ختام بطولة العالم 2022 التي جرت في أبو ظبي مؤخراً.