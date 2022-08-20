اتحاد المواي تاي العراقي يرفض حضور المسؤولين في استقبال "أبطال العالم"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، يوم السبت، رفضه وجود أي مسؤول رياضي أو حكومي لاستقبال منتخب العراق للعبة الذي حصد 14 ميدالية في بطولة العالم للشباب، تعبيراً عن احتجاجه على انعدام الدعم للعبة.

وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نرفض الاستقبال من أي مسؤول رياضي او حكومي لوفد المنتخب العراقي في مطار بغداد، كون الاستقبال والتقاط الصور لا يغني ولا يسمن من جوع ولن يعود بالفائدة على اللاعبين واللعبة والاتحاد".

واستدرك "أشكر اهتمام ومتابعة وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية ونعي تماماً انهم قدموا ما يستطيعون حسب إمكاناتهم، ولكن على الجميع ان يعرف صعوبة الظروف التي نعمل بها وهي لا تحتمل ولا يمكن لأي اتحاد ان يعمل وفق ميزانية تكاد تكون معدومة ولا تغطي سوى 30% من نشاطات الاتحاد الداخلية والخارجية".

وأكد علك "يجب على الدولة ومؤسساتها دعم وتكريم اللاعبين الأبطال وأن توفر لهم البيئة الصحية لتطويرهم من بنية تحتية وتجهيزات ودعم ومتابعة اذا ما اردنا التخطيط لحصد ميدالية اولمبية".

وبين أن اتحاد اللعبة اضطر إلى "تقليص وفد المنتخب العراقي من 28 شخصاً إلى 20 شخصاً للمشاركة في بطولة العالم للشباب في ماليزيا بسبب ضعف ميزانية الاتحاد وعدم القدرة على تحمل نفقات المشاركة ببطولة العالم مما جعلنا نبعد ستة لاعبين واداري واعلامي".

وأوضح علك "الوفد تألف أخيراً من 16 لاعباً أربعة منهم تكفلوا بنفقاتهم من حساباتهم الشخصية، بالإضافة إلى رئيس الوفد، ومدربين اثنين، وإداري هو الآخر تحمل نفقاته على حسابه الشخصي".

ولفت إلى أنه "كان من الممكن زيادة غلة العراق من الميداليات لو شاركنا بجميع اللاعبين الذين اختارهم الجهاز الفني لمنتخب الشباب، وهم نواة المستقبل للعبة ممن نتوسم بهم خيراً لتحقيق الانجازات للعراق بالمحافل العربية والقارية والعالمية".

وحصد لاعبو منتخب شباب العراق للمواي تاي، اليوم السبت، 14 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في ختام بطولة العالم للشباب في ماليزيا.

وفاز عشرة لاعبين عراقيين من أصل 16 لاعباً مشاركاً ضمن منتخب الشباب، اثنان منهم بالميدالية الذهبية، وثلاثة بالميدالية الفضية، وتسعة لاعبين بالميدالية البرونزية.