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اتحاد الملاكمة العراقي يؤكد مضيه بإجراء الانتخابات غداً رغم قرار القضاء 

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-31T07:42:24+0000
اتحاد الملاكمة العراقي يؤكد مضيه بإجراء الانتخابات غداً رغم قرار القضاء 

شفق نيوز/ رأت محكمة عراقية، إمكانية عدم إجراء الانتخابات الخاصة بإتحاد الملاكمة "مؤقتاً"، والمقررة يوم غد الثلاثاء، لاختيار مجلس ادارة جديدة لحين حسم قرار الدعوى، في حين أكد الاتحاد مضيه باجرائها كون القرار "مفاتحة" وليس ملزم.

وبحسب قرار من محكمة بداءة الكرادة في بغداد، فإنها "فاتحت" الاتحاد بعدم اجراء انتخابات اتحاد الملاكمة، بشكل مؤقت لحين حسم الدعوى وذلك بعد شكوى "أبناء اللعبة" المعارضين على سياسة الاتحاد بداعي وجود خروقات بالعمل الاداري.

من جانبه قال نائب رئيس اتحاد الملاكمة علي عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد أنهى كل إجراءات الانتخابات المقررة يوم غد الثلاثاء، مؤكداً أنهم ماضون بإجراء الانتخابات سيما بعد وصول مبعوثي الاتحاد الدولي .

واوضح ان ممثلين اثنين من الاتحاد الدولي وصلا امس الى بغداد وهما مكلفان للإشراف على الانتخابات في العراق، مؤكدا أن الانتخابات ستقام يوم غد بموعدها المحدد.

واعتبر عبد الزهرة، أن كتاب المحكمة معنون للاتحاد العراقي المركزي للملاكمة وليس لجهة أخرى ونحن نحترم قراراته، مبيناً أن الكتاب كان عبارة عن مفاتحة للاتحاد بإمكانية عدم إجراء الانتخابات .

وكانت محكمة بدء الكرادة بعثت كتابا رسميا للاتحاد المركزي للملاكمة، تطالبه بامكانية ايقاف الانتخابات الخاصة لمقتضيات حسم الدعوى المقدمة ضده ولحين ظهور نتيجة الدعوى بغية اجراء اللازم .

ووصل صباح امس الى العاصمة بغداد يوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وذلك للإشراف على انتخابات الاتحاد العراقي للملاكمة والمزمع إقامتها في بغداد - فندق المنصور ميليا يوم غد الثلاثاء .

وقام باستقبال الكاظم نائب رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي عبد الزهرة  والبطل العالمي وحيد عبد الرضا علي ومنسق العلاقات الخارجية علي محمد.

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