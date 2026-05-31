اتحاد الملاكمة العراقي ينسحب من بطولة آسيا ويشارك في كازاخستان

اعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الأحد، عن مشاركته في بطولة كازاخستان الدولية للشباب والمتقدمين المقررة شهر تموز المقبل، فيما ألغى مشاركته في بطولة آسيا.

وقال علي تكليف، رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة لشفق نيوز، إن منتخبنا الوطني والشبابي سيشارك في بطولة دولية ودية في كازاخستان استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبل.

وأضاف ان الاتحاد العراقي اجتمع مع مدرب المنتخب العراقي الكازاخستاني دارخان ديوسيمبيكوف لمناقشة موضوع مشاركة العراق في بطولة اسيا للملاكمة المقررة في اندونيسيا.

واضاف خرجنا بقرار نهائي بعد الاجتماع وهو الغاء مشاركتنا في بطولة اسيا للملاكمة المقررة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا شهر تموز المقبل.

واوضح أن المدرب فضّل ان يكون تجمع المنتخب في معسكر تدريبي بكازاخستان والمشاركة في بطولة دولية التي ستتزامن مع المعسكر، يتم في ضوء نتائجها اختيار الملاكمين الابرز للمنتخب بغية اعدادهم للاستحقاقات الرسمية الدولية المقبلة.

تجدر الاشارة الى ان الاتحاد العراقي للملاكمة، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية تعاقد مع المدرب الكازاخستاني دارخان ديوسيمبيكوف لقيادة المنتخب الوطني للملاكمة للمرحلة المقبلة.