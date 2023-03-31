اتحاد الملاكمة العراقي يجدد الثقة برئيسه السابق ونادي القاسم ينتخب هيئته الإدارية

شفق نيوز/ جددت الهيئة العامة لاتحاد الملاكمة العراقي، يوم الجمعة، ثقتها بالرئيس السابق علي تكليف رئيساً للاتحاد العراقي للملاكمة لأربع سنوات مقبلة.

وجرت الانتخابات بحضور رئيس الاتحاد العربي عضو الاتحاد الدولي القطري يوسف الكاظم.

وأقيمت الانتخابات بحضور الهيئة العامة بكامل النصاب تحت إشراف الاتحاد الدولي وبحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي القطري يوسف الكاظم في فندق المنصور ميليا بالعاصمة بغداد.

كما جرت اليوم انتخابات الهيئة الادارية لنادي القاسم الرياضي لاختيار مجلس إدارة النادي لأربع سنوات مقبلة.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من، ابو رضا الكعبي 154، حسام ناصر 199، وليد غانم 137، صفاء فالح 144، اسعد جويد 168، نعيم رحيم 124، احمد صالح 133، سعد كاظم 136، رافع ماجد 116، قاسم حميد 111.

وجرت الانتخابات اليوم الجمعة المصادف 3/31 في قاعة ميس الريم في منطقة الدبلة بمحافظة بابل. ويحتل فريق نادي القاسم لكرة القدم المركز 17 بعد انتهاء الجولة 21 للدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.