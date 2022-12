اتحاد الملاكمة الدولي يصنف ملاكماً عراقياً بالمستوى الخامس عالمياً

شفق نيوز / صنف الاتحاد الدولي للملاكمة IBA، يوم الجمعة، الملاكم العراقي يوسف نعيم الماجدي، بالمركز الخامس على مستوى العالم.

وقال نعيم الماجدي، والد الملاكم العراقي المغترب في أمريكا، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الدولي للملاكمة أصدر جدولاً يصنف فيه ملاكمي العالم حسب الأفضلية"، مؤكداً أن "الاتحاد اختار البطل العراقي خامساً على مستوى العالم في ضوء نتائج البطولة الأخيرة التي اختتمت في إسبانيا وشارك فيه العراق بملاكم واحد، وهو (يوسف) بوزن 67 كغم".

وأضاف أن بحسب الـ IBA فإن "البطل يوسف الماجدي صنف رسميا في المركز الخامس على مستوى العالم للشباب في وزن 67 كغم (Ranked Top 5 in the world at 67 kg)".

وكان الملاكم العراقي يوسف نعيم الماجدي، قد أخفق في بلوغ نصف نهائي بطولة العالم للشباب، التي أقيمت في إسبانيا، بعد خسارته أمام الملاكم الإيرلندي، في نزال وزن 67 كغم، يوم 21 تشرين الثاني الماضي.