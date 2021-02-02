سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد المصارعة يقيم بطولة العراق للأحداث لاختيار المنتخب لبطولة آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-02T07:01:37+0000
اتحاد المصارعة يقيم بطولة العراق للأحداث لاختيار المنتخب لبطولة آسيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للمصارعة عن اقامة بطولة العراق للأحداث للمصارعة الحرة والرومانية في العاصمة بغداد في شباط الجاري.

وقال مهدي اسماعيل حسن نائب رئيس اتحاد المصارعة لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد قرر اقامة بطولة الاندية العراقية للاحداث للمصارعة المقررة في السابع من شهر شباط الحالي وتستمر المنافسات لغاية العاشر منه.

واضاف حسن ان الاتحاد ابلغ الاندية للمشاركة في المنافسات المقبلة من اجل جاهزية فرقها للمنافسات المقبلة.

وبين انه سيتم اختيار اللاعبين الابرز لضمهم لمنتخب احداث العراق بغية اعدادهم بالشكل الامثل للاستحقاق الاسيوي المقبل.

وتابع ان الاتحاد سيجهز اللاعبين بشكل مثالي بعد اختيار تشكيلة المنتخب قبل المشاركة في بطولة اسيا للاحداث التي ستقام خلال شهر ايار المقبل والتي سيتم تحديد مكان اقامتها لاحقا من قبل الاتحاد الاسيوي للمصارعة.

واكد ان اتحاده يولي اهتماماً كبيراً بالمصارعين الاحداث كونهم الاساس في بناء المنتخبات ورفدها بالمواهب الواعدة.

related

السليمانية تحتضن بطولة المتقدمين للمصارعة الحرة والرومانية

Date: 2020-12-14 08:39:53
السليمانية تحتضن بطولة المتقدمين للمصارعة الحرة والرومانية

بمشاركة 150 مصارعا.. السليمانية تحتضن منافسات المصارعة الحرة والرومانية

Date: 2020-12-21 07:28:53
بمشاركة 150 مصارعا.. السليمانية تحتضن منافسات المصارعة الحرة والرومانية

بالفيديو.. مدربان للمصارعة يتشاجران أثناء عقد المؤتمر الفني لبطولة عراقية

Date: 2020-12-21 08:38:26
بالفيديو.. مدربان للمصارعة يتشاجران أثناء عقد المؤتمر الفني لبطولة عراقية