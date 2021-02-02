اتحاد المصارعة يقيم بطولة العراق للأحداث لاختيار المنتخب لبطولة آسيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للمصارعة عن اقامة بطولة العراق للأحداث للمصارعة الحرة والرومانية في العاصمة بغداد في شباط الجاري.

وقال مهدي اسماعيل حسن نائب رئيس اتحاد المصارعة لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد قرر اقامة بطولة الاندية العراقية للاحداث للمصارعة المقررة في السابع من شهر شباط الحالي وتستمر المنافسات لغاية العاشر منه.

واضاف حسن ان الاتحاد ابلغ الاندية للمشاركة في المنافسات المقبلة من اجل جاهزية فرقها للمنافسات المقبلة.

وبين انه سيتم اختيار اللاعبين الابرز لضمهم لمنتخب احداث العراق بغية اعدادهم بالشكل الامثل للاستحقاق الاسيوي المقبل.

وتابع ان الاتحاد سيجهز اللاعبين بشكل مثالي بعد اختيار تشكيلة المنتخب قبل المشاركة في بطولة اسيا للاحداث التي ستقام خلال شهر ايار المقبل والتي سيتم تحديد مكان اقامتها لاحقا من قبل الاتحاد الاسيوي للمصارعة.

واكد ان اتحاده يولي اهتماماً كبيراً بالمصارعين الاحداث كونهم الاساس في بناء المنتخبات ورفدها بالمواهب الواعدة.