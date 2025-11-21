اتحاد المصارعة يعلن موعد بطولة أندية العراق لفئة المتقدمين

شفق نيوز- بغداد

كشف الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الجمعة، عن موعد إقامة بطولة أندية العراق للمتقدمين بفعاليتي المصارعة الحرة والرومانية، والتي ستقام خلال المدة من 18 لغاية 20 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد، شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "موقع إقامة المنافسات سيعلن لاحقاً، واللجان المختصة تواصل استكمال جميع الجوانب الفنية والإدارية قبل اعتماد المكان النهائي للبطولة".

وبين أن "نتائج هذه البطولة ستشكل الأساس في اختيار أبرز العناصر لتمثيل المنتخب العراقي في المشاركات الدولية القادمة".

وأضاف عبد الكاظم أن "الاتحاد يتطلع لاكتشاف مواهب جديدة يمكنها تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية وتحقيق حضور مميز في الاستحقاقات الخارجية".