اتحاد المصارعة يعلن إقامة بطولة أندية العراق رغم التحديات المالية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الثلاثاء، عن إقامة بطولة أندية العراق بالمصارعة الحرة والرومانية للمتقدمين تحت شعار "شهداء وزارة الداخلية"، بالتعاون مع مديرية التدريب البدني وألعاب الشرطة في وزارة الداخلية.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إنه "رغم أوضاع المنطقة والتحديات والصعوبات المالية، قررنا إقامة البطولة لديمومة لعبة المصارعة والحفاظ عليها وعدم ركودها".

وأضاف: "ستشهد المنافسات مشاركة مصارعي بغداد والمحافظات في فعاليتي المصارعة الحرة والرومانية، إذ تمتزج البطولة بالتضحيات التي قدمها رجال وزارة الداخلية بمختلف صنوفهم عبر تخليد واستذكار ضحاياهم".

ومن المقرر أن تحتضن قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد منافسات البطولة خلال الفترة من 25 ولغاية 27 نيسان 2026، بمشاركة أندية تمثل مختلف محافظات العراق، في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير رياضة المصارعة وتعزيز روح التنافس بين الأندية.

وختم نائب رئيس الاتحاد تصريحه قائلاً إن: "الاتحاد يسير بخطى واثقة من أجل تطوير المصارعة العراقية وإدخالها في منافسات دولية مختلفة، وتحقيق الإنجازات للرياضة العراقية".