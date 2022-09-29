اتحاد المصارعة يدعو الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي و"انجازات" لاعبيه تحفزه للارتقاء باللعبة

شفق نيوز / اعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، اليوم الخميس، تحديد بداية شهر تشرين الأول المقبل موعدا لعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية، فيما لفت الى وضع خارطة طريق جديدة للعمل بعد إنجازات لاعبيه.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز إنه "تم تحديد الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الاثنين الثالث من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد وذلك في قاعة الاتحاد بملعب الشعب الدولي".

وأضاف، أن "المؤتمر سيعقد استنادا الى المادة (7،2،أ )من النظام الداخلي وذلك للمصادقة على متطلبات تكييف الاوضاع القانونية للاتحاد كافة وفق احكام القانون رقم 24 لعام 2021"، داعيا أعضاء الجمعية العمومية كافة الى "الحضور في الموعد المحدد".

وأشار عبد الكاظم الى ان "الاتحاد العراقي المركزي قرر رسم خارطة طريق للنهوض بواقع اللعبة نحو الأفضل خاصة بعد الإنجاز الآسيوي الكبير الذي تحقق في نزالات بطولة آسيا التي أقيمت في البحرين ومن خلال المشاركات الدولية وعلى الصعد كافة "عربيا وقاريا وعالميا فضلا عن المعسكرات التدريبية مع دول متطورة من أجل اكتساب المزيد من الخبرات".