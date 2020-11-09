اتحاد المصارعة يحدد موعد اقامة بطولة اندية العراق

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي للمصاعة خلال اجتماعه الذي عقد في العاصمة بغداد اقامة بطولة اندية العراق بالمصارعة الحرة والرومانية.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد حدد منتصف شهر كانون الاول المقبل موعداً لاقامة البطولة في المركز التخصصي للمصارعة في بغداد.

وأضاف حسن، أن البطولة ستقام لفئات الناشئين والشباب والمتقدمين، مشيراً إلى أن الاتحاد سيبلغ كافة الاندية المشاركة لتهيئة فرقها .

وختم أن الاتحاد قرر ان تكون المنافسات رومانية وحرة، مبيناً أنه سيتم في ضوء النتائج اختيار تشكيلة المنتخبات للفئات الثلاثة بغية اعدادها للمشاركات الخارجية المقبلة.