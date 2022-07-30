اتحاد المصارعة الإيراني يوجه دعوة لنادٍ عراقي لاستضافة معسكر تدريبي وإقامة نزالات

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي غاز الشمال العراقي للمصارعة، يوم السبت، تلقيها دعوة رسمية من الاتحاد الايراني للمصارعة للاقامة في معسكر تدريبي في ايران منتصف اب المقبل.

وقال مدرب النادي سنور ازاد لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة النادي تلقت دعوة رسمية من الاتحاد الايراني للمصارعة لاستضافة فريق مصارعة غاز الشمال في معسكر تدريبي في إيران للمدة من 18-28 من شهر آب المقبل يتخللها إجراء نزالات مع مصارعي منتخب إيران".

واضاف ان "الاتحاد الايراني رتب اقامة نزالات مع اندية ايرانية تحتل المراكز الاولى في بطولات ايران المحلية ، موضحا انه "تم الاتفاق لاقامة مواجهات مشتركة بين مصارعي نادي غاز الشمال مع نادي "تختي" ونادي "كولان".

واوضح ان "المعسكر التدريبي يأتي ضمن استعدادات فريق نادي غاز الشمال لبطولة دوري الاندية العراقية التي تنطلق في الرابع من شهر ايلول المقبل".

ويواصل فريق المصارعة في نادي غاز الشمال تحضيراته في كركوك استعداداً للمشاركة في منافسات بطولة أندية العراق التي تحتضنها العاصمة بغداد في شهر أيلول المقبل.